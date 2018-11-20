واشنطن بوست: الفشل في الحد من سلوك بن سلمان قد يؤدي الى اعتماده المزيد من السوك المدمر

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بأن "الفشل في الحد من سلوك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد يؤدي الى اعتماده المزيد من السوك المدمر".

وأشارت الصحيفة الى أن "بن سلمان لديه سجل سام من التهور وإدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لا تحتاجه"، لافتةً الى أن "ترامب يبالغ في اعطاء أهمية للسعودية التي تحصل من الولايات المتحدة على أكثر مما تقدمه لها".

وأوضحت ان "ترامب مخطئ حيال اعطاء السعودية قيمة لأنها كانت أكثر من عديمة الجدوى في العمل ضد إيران"، مشيرةً الى أنه "لا يمكن لادارة ترامب اجبار بن سلمان على التنحي لكنها بالتأكيد قادرة على معاقبته"، لافتة "لا تستطيع العائلة المالكة السعودية تحمل نفقاتها وحدها ولن تسمح بوجود شرخ مع الولايات المتحدة".

ورأت أن "إضعاف ولي العهد السعودي قد يزيد الاستقرار في السعودية خصوصا وفي المنطقة عموما"، مشيرةً الى أن "الفشل في الحد من سلوك ابن سلمان قد يؤدي الى اعتماده المزيد من السلوك المدمر".

وأشارت الى أنه "من غير الواضح موعد نهاية مستقبل ترامب السياسي لكنه اقترب مع انتهاء الانتخابات النصفية"، معتبرةً أن "ترامب اقترب كثيراً من حافة الهاوية مرات كثيرة وفي النهاية سقط فيها".