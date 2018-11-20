التحكم المروري للنشرة: حركة المرور طبيعية على جميع مداخل بيروت

أفادت غرفة "​​​التحكم المروري​​" لـ"النشرة" ان "​حركة السير​ طبيعية على مداخل العاصمة الثلاثة وفي شوارعها الداخلية". من جهة اخرى، سجلت الغرفة خلال الـ24 ساعة الماضية، سقوط قتيل و 26 جريحا نتيجة 17 حادث سير​، وتم ضبط 981 مخالفة ​سرعة زائدة​.

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