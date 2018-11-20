حمادة: باسيل تحول إلى شريك في العمل على إحباط سعد الحريري

إعتبر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة أن "الازمة الحكومية عادت الى نقطة الصفر نقطة الانطلاق "، مشيرا الى أن "هناك نية منذ الاساس بعرقلة حكومة تلتزم بسيادة لبنان يرأسها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري".
وفي حديث إذاعي أوضح حمادة أن "ما جرى هدفه وضع لبنان تحت وصاية كاملة تبدأ بالرئاسة وصولا الى مجلس النواب والحكومة العتيدة"، لافتا الى أن " رئيس الجمهورية في البداية تصرف بحنان سياسي مع الحريري قبل دخول رئيس التيار الوطني الحر على الخط"، معتبرا أن "باسيل تحول إلى شريك في العمل على إحباط سعد الحريري".
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