حمادة: باسيل تحول إلى شريك في العمل على إحباط سعد الحريري

إعتبر وزير التربية في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​مروان حمادة​ أن "الازمة الحكومية عادت الى نقطة الصفر نقطة الانطلاق "، مشيرا الى أن "هناك نية منذ الاساس بعرقلة حكومة تلتزم بسيادة ​لبنان​ يرأسها رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​".

وفي حديث إذاعي أوضح حمادة أن "ما جرى هدفه وضع لبنان تحت وصاية كاملة تبدأ بالرئاسة وصولا الى ​مجلس النواب​ والحكومة العتيدة"، لافتا الى أن " ​رئيس الجمهورية​ في البداية تصرف بحنان سياسي مع الحريري قبل دخول رئيس ​التيار الوطني الحر​ على الخط"، معتبرا أن "باسيل تحول إلى شريك في العمل على إحباط سعد الحريري".