مصادر بيت الوسط للجمهورية: لا حاجة لعقد لقاء الحريري ونواب اللقاء التشاوري

أكدت مصادر بيت الوسط لصحيفة "الجمهورية" أنه "ليس هناك من جديد فيما يتعلق بالعقدة السنية، ولذلك لا حاجة لعقد لقاء بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ونواب "اللقاء التشاوري"، فقد سبق له أن التقاهم مع كتلهم النيابية أثناء الاستشارات النيابية، وليس هناك ما يمكن بحثه فالعقدة في مكان آخر. فضلاً عن انّ ما هو مطروح الى اليوم لا يشكّل مخرجاً لأي عقدة، بل انه يمكن أن يزيد عدد العقد".
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