مصادر بيت الوسط للجمهورية: لا حاجة لعقد لقاء الحريري ونواب اللقاء التشاوري

أكدت مصادر ​بيت الوسط​ لصحيفة "الجمهورية" أنه "ليس هناك من جديد فيما يتعلق بالعقدة السنية، ولذلك لا حاجة لعقد لقاء بين رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ونواب "اللقاء التشاوري"، فقد سبق له أن التقاهم مع كتلهم النيابية أثناء ​الاستشارات النيابية​، وليس هناك ما يمكن بحثه فالعقدة في مكان آخر. فضلاً عن انّ ما هو مطروح الى اليوم لا يشكّل مخرجاً لأي عقدة، بل انه يمكن أن يزيد عدد العقد".