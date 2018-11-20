حدث ليلًا| العالم يحتفل بالمتحف المصري.. وهجوم أمير مرتضى على "الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - (مصراوي):

شهد ليل أمس الاثنين وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الساخنة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها الاحتفال بمناسبة مرور 116 عامًا على افتتاح المتحف المصري في التحرير، وعلى الصعيد الدولي، لوّح وزير الخارجية الفرنسي بإمكانية فرض عقوبات علي المملكة العربية السعودية بسبب مقتل "خاشقجي".

في عيد ميلاده الـ116.. "العالم" يجتمع داخل المتحف المصري (صور)

20 عاما مرّت ومازال ناجي إبراهيم يطوف المزارات المصرية المختلفة، قلبه مُعلق بالتاريخ رغم أنه لم يُكمل تعليمه، لذا ما أن قرأ أمس عن احتفالية المتحف المصري بمرور 116 عاما على إنشاءه، لم يكن ليفوّت الفرصة.

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وزير الآثار: فتح المتحف المصري أمام الجمهور بالمجان غدًا

أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، فتح المتحف المصري أمام الجمهور بالمجان، اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور 116 عامًا على افتتاح المتحف إلى جانب تنظيم جولات إرشادية للزائرين.

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ساويرس: نرعى فعاليات الآثار لإظهار ثراء مصر الحضاري للعالم

أكد المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار، أن رعاية الشركة لاحتفال المتحف المصري بمرور 116 عامًا على تأسيسه ينبع من اهتمامها وحرصها على تطوير قطاع الآثار وإظهار ثراء مصر الحضاري العظيم.

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قرينة الرئيس عن زيارة منطقة ريادة الأعمال بمنتدى الشباب: "تجربة فريدة"

كشفت السيدة انتصار قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن زيارتها لمنطقة ريادة الأعمال خلال فعاليات منتدى الشباب بمدينة شرم الشيخ.

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بيان جديد للخارجية حول تطورات مقتل المواطن المصري في السعودية

صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج اليوم الاثنين بأن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة تتابع عن كثب التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، والخاصة بمقتل المواطن المصري أحمد طه حسن المنخلي.

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مندوب الكويت في مجلس الأمن يثمن دور مصر في وقف الأعمال العدائية بغزة

ثمن مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي دور مصر في وقف الأعمال العدائية في قطاع غزة، متمنيا أن تثمر تلك الجهود استدامة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في القطاع.

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"الإسكان" تكشف عن تفاصيل مشروع جنة الجديد "فوق المتوسط"

قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة طرحت 7 آلاف و176 وحدة في مشروع جنة الجديد للإسكان فوق المتوسط في 6 مدن جديدة.

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"شرح الجغرافيا على مهرجان لحمو بيكا".. "التعليم": ضد سياسة الوزارة

انتقد أحمد صابر، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، طريقة التعليم الخاطئة التي مارسها أحد المدرسين، والتي ظهرت في فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

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محمد بن سلمان في أول جولة خارجية منذ أزمة خاشقجي

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الإثنين، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سوف يحضر فعاليات قمة العشرين المقبلة في الأرجنتين.

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فرنسا: قرار قريب بشأن العقوبات على أفراد سعوديين متورطين بمقتل خاشقجي

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الإثنين، إن بلاده سوف تتخذ قرارا بفرض عقوبات ضد أفراد سعوديين على علاقة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي "قريبًا جدًا".

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الجيش السوري يعلن المنطقة الجنوبية خالية من إرهابيي "داعش"

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية تحرير كامل المنطقة الجنوبية من الإرهاب؛ بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي "داعش" في منطقة تلول الصفا في عمق البادية الشرقية للسويداء.

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ضحايا في إطلاق نار بالقرب من مستشفى بشيكاغو الأمريكية

قالت شرطة مدينة شيكاغو الأمريكية، أمس الاثنين، إن رجال الأمن يتعاملون مع إطلاق نار بالقرب من مستشفى "ميرسي" بجنوب المدينة، والذي أسفر عن عدد من الضحايا.

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6 صور رومانسية بين هنا شيحة وأحمد فلوكس في دبي

نشرت الفنانة هنا شيحة مجموعة من الصور الرومانسية بصحبة زوجها الفنان أحمد فلوكس، خلال رحلة شهر العسل بدبي، عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

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حلا شيحة تعزف على البيانو وإسعاد يونس تفاجئها في "صاحبة السعادة"

حلت الفنانة حلا شيحة ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويعرض حصرياً على قناة "dmc".

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كاف يرفض تظلم رئيس الزمالك ضد إيقافه

قال مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رفض التظلم المقدم من رئيس الزمالك ضد قرار إيقافه.

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الأهلي ينقل رسالة من الخطيب لجماهيره

صرح محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، أن الطبيب المعالج أخبر أسرة محمود الخطيب رئيس النادي بأنه تمت إزالة كاملة للورم الذي كان يضغط على الحبل الشوكي.

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أمير مرتضى: أين مبادئ الأهلي في رواتب اللاعبين وأزمة السعيد؟

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك، أن المفهوم الشائع لعبارة "مبادئ الأهلي" أحاطتها عدة أخطاء مؤخرًا بشأن رواتب اللاعبين وأزمة عبدالله السعيد لاعب الأحمر السابق.

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أمير مرتضى: الزمالك يتفوق تسويقيا على الأهلي بفارق طفيف

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك، أن الأهلي يتفوق على النادي الأبيض بفارق طفيف من الناحية التسويقية.

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