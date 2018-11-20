اليوم.. إجازة في البنوك والبورصة بمناسبة "مولد النبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي: قرر البنك المركزي، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، اليوم الثلاثاء، بمناسبة المولد النبوي الشريف. كما قررت البورصة تعطيل عملها اليوم أيضا. وستعاود البنوك والبورصة عملها غدا الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018. يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار أن يكون اليوم الثلاثاء إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

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