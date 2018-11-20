فيديو| طارت بسيارتها على سرعة 280 ونجت بالحياة

خضعت لعملية جراحية اليوم الاثنين في ماكاو بعد تعرضها لكسر في فقرات الرقبة.

وتعرضت فلوريش لحادث تصادم مروع خلال مشاركتها في سباق ماكاو لسلسلة سباقات فورمولا3- للسيارات.

وقال الكنسدر فلوريش والد صوفيا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ابنته تعرضه لكسر في الفقرة السابعة لفقرات الرقبة.

وأكد الكسندر أن العملية استغرقت 11 ساعة وأن ابنته ستمضي الليلة في العناية المركز لمستشفى ماكاو.

وأوضح أن الحبل الشوكي لم يتضرر، مشيرا إلى أن صوفيا لم تظهر عليها أي علامات للشلل خلال العملية.

وفقدت فلوريش السيطرة على سيارتها “فان امرسفورت” وهي على سرعة تقارب 280 كيلومتر في الساعة.

واصطدمت سيارتها بزميلتها شو تسوبي قبل أن تقفز في الهواء وتتجاوز الحواجز على جانب المضمار.

وفقدت فلوريش الوعي وتم نقلها للمستشفى، قبل أن تغرد عبر حسابها على شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي أمس الأحد وتؤكد أنها ستخضع لعملية جراحية اليوم الاثنين.

وقالت “فقط أريد أن أقول للجميع أنني بخير ولكن سأخضع لجراحة صباح غد”.

وأضافت “أتوجه بالشكر للجميع على رسائل الدعم”.

وجرى نقل أربعة أشخاص أخرين للمستشفى، من بينهم سائق واحد، ومصورين وأحد عمال المضمار، لكن دون الكشف عن طبيعة إصاباتهم.

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