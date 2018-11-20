كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق نيران في مدينة شيكاغو ومقتل ضابط أمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل شرطي أمريكي وسقوط العديد من الضحايا في حادثة إطلاق نار داخل مستشفى ميرسي بولاية شيكاغو.

وقال المتحدث باسم الشرطة أنتوني جوجليمي في تغريدة "هناك تقارير عن عدد من الضحايا" في الهجوم.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء، إن مسؤولي الإطفاء أرسلوا فرق من بينها 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

ونشرت شرطة شيكاغو علي صفحتها الخاصة بموقع "تويتر" تدوينة تعبر عن جزنها لوفاة الضابط ومواساة أهله وأصدقائه.

وحذرت السلطات السكان المحليين بالابتعاد عن منطقة الحادثة، ولم يتسن على الفور معرفة عدد الضحايا أو الدافع من وراء الحادثة.