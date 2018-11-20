حالة الطقس: غائم جزئيا والحرارة أعلى من معدلاتها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يفيد الراصد الجوي أنه لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالبا غائم، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وخلال ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، يوم الخميس، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما، وباردا نسبيا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، يوم السبت، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما، وباردا، مع تساقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

في يوم الأحد، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما، وباردا، مع تساقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناً فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.