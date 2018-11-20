أمر ملكي بالإفراج عن المعسرين في السعودية

الخليج 365/ بغدادأمر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بإطلاق سراح جميع المواطنين السعوديين الموقوفين بقضايا حقوق مالية في منطقة تبوك، وسداد ديونهم حتى مبلغ مليون ريال.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أمس الاثنين، إن "الملك سلمان وجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في المنطقة بقضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال، وثبُت إعسارهم شرعا، وسداد المبالغ المترتبة عليهم".



وتأتي مبادرة العاهل السعودي في إطار زيارته لمنطقة تبوك ضمن جولة محلية شملت مناطق أخرى، أمر فيها الملك أيضا بخطوات مماثلة تجاه السجناء المعسرين بالشروط ذاتها.

ولم يتضح على الفور عدد السجناء الذين سيشملهم الأمر الملكي الجديد، ولا قيمة المبالغ التي سيتم سدادها عنهم.

