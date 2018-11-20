اربعة قتلى وجريحتان بحال الخطر بإطلاق نار داخل مستشفى بشيكاغو

الخليج 365/ بغداد
قتل اربع أشخاص، بإطلاق النار داخل مستشفى في شيكاغو يوم الثلاثاء، حيث ان من بين الضحايا المسلح نفسه، وفقا لما نقلته القناة التلفزيونية ABC7، عن مكتب الطب الشرعي لمقاطعة كوك في هذه الولاية.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية سابقا، أن 3 قتلى سقطوا بإطلاق النار، بينهم شرطي، غير أن هذه القناة التلفزيونية، أكدت أن ضحية رابعة سقطت نتيجة هذا الحادث هو طبيب من وحدة العناية المركزة.
ووفقا لـ ABC7، تشاجر مطلق النار في موقف للسيارات مع عروسه السابقة، التي كانت تعمل ممرضة في هذا المستشفى، T أطلق عليها النار وأرداها، ثم توجه إلى مبنى المستشفى، حيث فتح النار عشوائيا على كل من صادفه.
وأبلغت فرقة الإطفاء قناة ABC7 التلفزيونية أن امرأتين آخرتين أصيبتا في حادث إطلاق النار وهما ترقدان في المستشفى بحالة حرجة.
قتل اربع أشخاص، بإطلاق النار داخل مستشفى في شيكاغو يوم الثلاثاء، حيث ان من بين الضحايا المسلح نفسه، وفقا لما نقلته القناة التلفزيونية ABC7، عن مكتب الطب الشرعي لمقاطعة كوك في هذه الولاية.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية سابقا، أن 3 قتلى سقطوا بإطلاق النار، بينهم شرطي، غير أن هذه القناة التلفزيونية، أكدت أن ضحية رابعة سقطت نتيجة هذا الحادث هو طبيب من وحدة العناية المركزة.
ووفقا لـ ABC7، تشاجر مطلق النار في موقف للسيارات مع عروسه السابقة، التي كانت تعمل ممرضة في هذا المستشفى، T أطلق عليها النار وأرداها، ثم توجه إلى مبنى المستشفى، حيث فتح النار عشوائيا على كل من صادفه.
وأبلغت فرقة الإطفاء قناة ABC7 التلفزيونية أن امرأتين آخرتين أصيبتا في حادث إطلاق النار وهما ترقدان في المستشفى بحالة حرجة.
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