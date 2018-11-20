17.777 لغما حوثيا انتزعها «مسام»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ مأرب تمكن مشروع «مسام» التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من نزع 17,777 لغما متنوعا بين ألغام مضادة للأفراد وأخرى للآليات، وعبوات ناسفة وذخائر غير متفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية في المحافظات اليمنية. واستطاع أفراد المشروع خلال الأسبوع الأول من نوفمبر نزع 1,492 لغما متنوعا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن. ويأتي المشروع استمرارا لجهود المملكة ممثلة بالمركز ومكانتها العالمية والفعالة في الأعمال الإنسانية، ويهدف «مسام» إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة لنزع الألغام.



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