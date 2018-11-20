شكرا لقرائتكم خبر مراقبون: إعلان الحوثيين وقف العمليات العسكرية خدعة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ عدن، الحديدة، حجة

وصف مراقبون يمنيون دعوة رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا للانقلاب، محمد علي الحوثي استعداد جماعته لوقف «جميع العمليات العسكرية» وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، بأنها خدعة جديدة ومراوغة أخرى أمام المبعوث الأممي للأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن غريفيت، وتوقعوا أن ينكشف زيفها في الأيام المقبلة، بعد التحشيدات الكبيرة التي تحضرها ميليشيات الحوثي خلال فعاليات ما يسمى المولد النبوي اليوم.

وأشار المراقبون إلى أن الضربات الكبيرة والموجعة التي تلقتها ميليشيات الحوثي في جميع جبهات القتال، وأبرزها جبهتا الساحل وصعدة، ومصرع عدد كبير من قيادات الحوثي البارزة بقصف مقاتلات التحالف العربي والجيش الوطني وعمليات التقدم الميداني النوعي في جميع الجبهات، وأبرزها جبهة مران المعقل الرئيس للحوثي، وساحل اليمن الغربي، كان لها الأثر الكبير في دعوة الحوثي لوقف العمليات العسكرية.

ميدانيا صدت قوات الجيش الوطني أمس هجوما حوثيا على مواقعها في مديرية نهم شرق صنعاء. وأكد مصدر عسكري أن الميليشيات شنت هجوما مباغتا على مواقع لقوات الشرعية في منطقة الحول بالمديرية، لافتا إلى أن المواجهات التي اندلعت إثر الهجوم استمرت لساعات، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي الميليشيات.

وفي جبهة حجة تمكنت قوات الجيش الوطني من عزل مدينة حرض التي تبعد حوالي سبعة كيلومترات شمالا عن تمركز ميليشيات الحوثي، بعد سيطرتها أمس الأول على «مثلث عاهم الاستراتيجي» في مديرية حرض الحدودية مع السعودية، والذي يربط بين محافظتي حجة والحديدة غرب اليمن. وأكد مصدر عسكري أن قوات الشرعية انتزعت «مثلث عاهم» بالكامل، وأقامت نقطة عسكرية لتثبيت سيطرتها عليه، بعدما شنت هجوما مباغتا مسنودا بمقاتلات التحالف على مواقع كان يسيطر عليها الحوثيون في مناطق بني الهيج، الطين، الرد، الدريحية، شعب البز، والشباتية. وبحسب المصدر فإن 30 من ميليشيات الحوثي سقطوا ما بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى أسر ثلاثة آخرين، وتدمير عدد من الآليات.

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