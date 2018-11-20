شكرا لقرائتكم خبر 200 طن من السلال السعودية إلى صنعاء والضالع والحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبرت منفذ الوديعة أمس 9 شاحنات كبيرة تحمل 200 طن من السلال الغذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تستهدف محافظات صنعاء والضالع والحديدة.

وخصصت 6 شاحنات منها تحمل 132 طنا و460 كجم من السلال الغذائية لمحافظة صنعاء، وشاحنتان تحملان 44 طنا و400 كجم من السلال الغذائية للحديدة، وشاحنة كبيرة محملة بـ 22 طنا و200 كجم من السلال الغذائية تستهدف الضالع.

ودشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع مساعدات غذائية وإيوائية في مديريتي ناطع ونعمان بمحافظة البيضاء، حيث شملت المساعدات توزيع 89 طنا من السلال الغذائية و200 خيمة إيوائية ستوزع على النازحين بمديريتي ناطع ونعمان في المحافظة.

إلى ذلك وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 78 طنا من السلال الغذائية في 7 قرى تابعة لمديرية حيران بمحافظة حجة، استفاد منها 6,300 فرد.