زيارة رئيس الصين توقف محاكم ومدارس مانيلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ غزة

أعلنت المحكمة العليا في الفلبين أمس، وقف العمل في جميع محاكم مانيلا اليوم، على خلفية الزيارة الرسمية المقررة للرئيس الصيني، شي جين بينج للبلاد.

وذكر مكتب الإعلام العام في المحكمة العليا بالفلبين في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه من المقرر وقف العمل بجميع محاكم مانيلا اليوم، بما فيها محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلبينية.

وقالت شرطة مانيلا في وقت سابق، إنه من المقرر أن يتم اليوم أيضا تعليق الدراسة في المدارس العامة والخاصة، بسبب زيارة الرئيس الصيني، وسيتم نشر أكثر من 5 آلاف من أفراد الشرطة لتأمين الزيارة، وهي الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلبينية.