عرض عسكري عماني في حضور السلطان قابوس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - مسقط

شهد السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان القائد الأعلى للقوات المسلحة العرض العسكري الذي أقيم على ميدان الاستعراض العسكري بقيادة الحرس السلطاني العماني بمناسبة احتفالات السلطنة باليوم الوطني الـ 48.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية شاركت في العرض وحدات تمثل الجيش السلطاني العماني، وسلاح الجو السلطاني العماني، والبحرية السلطانية العمانية، والحرس السلطاني العماني، وقوة السلطان الخاصة، وشرطة عمان السلطانية، وشؤون البلاط السلطاني، وحضر كبار المسؤولين العمانيين وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد بن محمد الثقفي ورؤساء البعثات الدبلوماسية في عمان.