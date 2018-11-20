شكرا لقرائتكم خبر التحالف: 4 كم تفصلنا عن تحرير ميناء الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض

أكد العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن 4 كلم تفصلهم فقط عن تحرير ميناء الحديدة، وقال إن ميليشيات الحوثي الانقلابية مستمرة في استهداف المملكة، لافتا إلى أنه تم صباح أمس اعتراض آخر الصواريخ الحوثية البالغة 207 صواريخ منذ بداية الانقلاب.

وقال إن الميليشيات تتعمد تعطيل السفن في ميناء الحديدة، مشيرا أن جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن تعمل بكامل طاقتها، مؤكدا استمرار جهود التحالف في دعم أبناء اليمن.

وتابع المالكي أن العمليات العسكرية لدعم الجيش الوطني اليمني، مستمرة في محافظتي البيضاء والضالع، وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني المدعوم من التحالف، نفذت عمليات عسكرية في جبهة الملاحيظ، لافتا إلى أن عدد قتلى الميليشيات الحوثية بلغ أكثر من 30 قتيلا.

وقال المالكي إن قوات الجيش اليمني باتت تطوق مدينة الحديدة وصارت على بعد 4 كيلومترات من ميناء المدينة و3 كيلومترات من وسطها، وأشار إلى أن طيران التحالف العربي يستهدف جميع التعزيزات العسكرية للحوثيين في الحديدة، مؤكدا أن التحالف العربي يدعم جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث في الوصول إلى حل سلمي للأزمة في اليمن.

وبشأن المبادرة التي أعلن عنها محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى بـ اللجنة الثورية للحوثيين بشأن وقف الهجمات الصاروخية، قال المالكي إن الحوثيين أطلقوا أمس صاروخا باليستيا من محافظة حجة شمال اليمن بإتجاه السعودية إلا أنه سقط في الأراضي اليمنية.