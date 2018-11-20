شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤسسة ماعت تعقد ندوة لمناقشة "إقامة مجتمعات سلمية فى دول الصراع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "إقامة مجتمعات سلمية في دول الصراع"، وذلك فى إطار أسبوع التنمية المستدامة الذى تنظمه جامعة الدول العربية.

وتتناول الندوة أثر عدم تحقق الهدف 16 من أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 فى الدول العربية محل الصراع ( سوريا – ليبيا – اليمن ) على تحقيق باقى أهداف الأجندة، ويتحدث فى هذه الندوة مجموعة من الخبراء الدولين فى مجال حقوق الإنسان والسلام والنزاعات عن كيفية تحقيق السلام والعدل والمؤسسات القوية فى هذه الدول.

بالإضافة إلى مشاركة ممثلين بعض منظمات المجتمع المدني من داخل هذة الدول لعرض وجهة نظرهم، ويُشارك بالندوة أيضا عدد من ممثلى السفارات والمنظمات الدولية والعربية والإعلامين والصحفيين المهتمين بالشأن العربى.