دعوات سعودية لمقاطعة السياحة في تركيا ومصير بن سلمان يتصدران تويتر

دعا مغردون سعوديون عبر #مقاطعه_السياحه_التركيه إلى مقاطعة الشركات التركية على خلفية تداعيات قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وتنوعت تعليقات المغردين عبر الهاشتاغ الذى تصدر قائمة الترند في عدد من الدول العربية مسجلا أكثر من 30 ألف تغريدة بعد ساعات من تدشينه.

كما ظهر #مقاطعه_الشركات_التركيه_مطلب في أكثر من 50 ألف تغريدة.

وقد قوبل الهاشتاغ بمشاركة واسعة من قبل كتاب وإعلاميين سعوديين وخليجيين اتهموا تركيا بمغالطة الرأي العام العالمي بهدف "إقحام الأمير محمد بن سلمان في جريمة مقتل خاشقجي".

وهاجم مغردون...