شركة نيسان تؤكد التهرب الضريبي لرئيسها كارلوس غصن وتشير إلى إعفائه

أكدت مجموعة "نيسان" ​اليابان​ية لصناعة السيارات أن "رئيس مجلس إدارتها ​كارلوس غصن​ أعلن على مدى عدة سنوات عن عائدات تقل عن مدخوله الفعلي بحسب نتائج تحقيق داخلي"، مشيرةً إلى أنه "الى جانب ذلك، تم اكتشاف عدة أعمال سوء سلوك مثل استخدام أملاك الشركة لغايات شخصية" لافتةً إلى "أنها ستقترح على مجلس الادارة إقالته من منصبه سريعا".

وكانت صحيفة "أساهي" اليابانية قد أفادت بأن "المدعي العام في اليابان، أمر بإلقاء القبض على رئيس مجلس إدارة شركة نسيان اليابانية لصناعة السيارات كارلوس غصن وذلك بسبب انتهاكات مالية"، موضحة أن "غصن يواجه اتهامات بانتهاك الصكوك المالية اليابانية، وقانون الصرف، فضلا عن أنه يشتبه في تقليل دخله على البيانات المالية للشركة.

وأوضحت الصحيفة أن غصن، الذي يرأس كذلك شركة "رينو" الفرنسية، وافق على التحدث مع المدعين بمحض إرادته.