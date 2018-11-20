الأسد يشارك في صلاة المولد النبوي في جامع سعد بن معاذ بدمشق

شارك الرئيس السوري ​بشار الأسد​ في الاحتفال الديني بذكرى ​المولد النبوي​ في رحاب جامع سعد بن معاذ بدمشق. يذكر أن الرئيس السوري التقى في وقت سابق وفدًا برلمانيًّا أردنيًّا وأكد لهم أن "المعركة التي تواجهها منطقتنا طويلة وجوهرها ضرب الإنتماء لدى العرب".

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