الأخبار: ليسيه فردان تفوز بالاستئناف والقضاء يوقف تجميد زيادة الأقساط

افأدت صحيفة "الأخبار" بأن "​محكمة الاستئناف​ المدنية الناظرة بالقضايا المستعجلة في ​بيروت​ قررت وقف تنفيذ قرار تجميد الزيادة على الأقساط في ليسيه ​فردان​ التابعة للبعثة ​العلمانية​ الفرنسية"، مشيرة الى انه "مع أن قرار المحكمة ليس نهائياً، إلاّ أنّه يطالب، عملياً، أهالي التلامذة بدفع كامل الزيادة التي فرضتها إدارة المدرسة على القسط في ​العام الدراسي​ الماضي 2017 ــــ 2018 ، والتي كانت مجمّدة بقرار ​القضاء​ المستعجل".

وأوضحت الصحيفة أن "الزيادة المفروضة اختلفت باختلاف المراحل التعليمية، إلاّ أن معدلها بلغ مليوناً و700 ألف ليرة كانت الإدارة قد وزعت استيفاءها على دفعتين: الأولى في بداية العام الدراسي (مليون و250 ألفاً) والثانية في شباط (550 ألفاً). وكان الأهالي المعترضون عليها، دفعوا فقط 668 ألف ليرة عن كل تلميذ كان قد حررت سابقاً من الزيادة المجمدة بقرار من القضاء المستعجل".