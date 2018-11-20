"جوجل" يحتفل باليوم العالمي للطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - (مصراوي):

احتفل محرك البحث "جوجل" بيوم الطفل العالمي، الموافق 20 نوفمبر من كل عام، في محاولة لتأكيد حقوق الأطفال في العيش بأمان، دون استغلال في العمل أو السياسة.

ووضع "جوجل" على واجهته صورة كارتونية لأطفال يحتفلون باستخدام آلات موسيقية.

وفي عام 1954، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة كل الدول إلى تخصيص يوم عالمي للطفل، دون تحديد.

وتم اختيار يوم 20 نوفمبر للاحتفال بهذه المناسبة بعد توقيع اتفاقية حقوق الطفل في 20 نوفمبر عام 1989م، كما يرجع هذا الاختيار أيضًا إلى إعلان حقوق الطفل في 20 نوفمبر 1959.​