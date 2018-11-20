صحيفة: إيفانكا ترامب استخدمت البريد الإلكتروني الخاص في تنسيق أعمال حكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

ذكرت صحيفة واشنطن بوست في وقت متأخر من ليل الاثنين/الثلاثاء أن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، ربما تكون قد انتهكت اللوائح الاتحادية إذا استخدمت حساب بريدها الإلكتروني الخاص لتنسيق أعمال حكومية.

ونقلت الصحيفة عن مكتب محاماة يمثل إيفانكا، القول إنه في حين أنها تستخدم حسابًا خاصًا، فإن أياً من رسائل البريد الإلكتروني لم يتضمن معلومات سرية وكان معظمها يتعلق بقضايا الجدولة.

وأضاف المكتب أن استخدامها لذلك الحساب انتهى عندما تم إبلاغها باللوائح ذات الصلة.

وركز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملته الانتخابية لعام 2016 ضد هيلاري كلينتون، بشكل مكثف على استخدام وزيرة الخارجية السابقة لخادم بريد إلكتروني خاص وحذف مجموعة من البيانات.

وظلت القضية مثار جدل لعدة أشهر، ما أثار تساؤلات حول كيفية عدم معرفة إيفانكا ترامب للقواعد.

كما تردد أن زوجها جاريد كوشنر، وهو أيضًا مستشار للرئيس، استخدم أيضًا حسابًا خاصًا.​