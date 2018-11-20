ترامب يوجه صفعة إلى فنزويلا ويضعها على قائمة الإرهاب

أحمد قاسم

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد لإضافة دولة فنزويلا على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية رفضا التعليق على هذا الأمر، مشيرةً إلى أن الوزارة طلبت مؤخرًا إحاطات من هيئات حكومية أخرى مثل وزارة الصحة والوكالة الدولية للتنمية الدولية فيما يتعلق بتصنيف فنزويلا على القائمة، التي تشمل إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

وأضافت "واشنطن بوست" أنها تواصلت مع مصادر مطلعة ومسئولة حول هذا القرار، إلا أن المصادر رفضت الإدلاء بأي...