مصادر المستقبل للأخبار: طرح باسيل رسالة للحريري بأن "يدبّر رأسه"

أكدت مصادر في ​تيار المستقبل​ لصحيفة "الأخبار" أن "رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ لن يقبل حصة ليسَ فيها تنوّع طائفي من جهة، ومن جهة أخرى فإن استرجاع وزير سنّي من ​رئيس الجمهورية​ يعني التراجع عن الإتفاق مع رئيس الحكومة الأسبق مديب ميقاتي، ونحن لسنا في هذا الوارد". واعتبرت المصادر أن "ما قاله رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ رسالة مباشرة الى الحريري تقول إن المشكلة عنده وعليه هو أن يدبّر نفسه".

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