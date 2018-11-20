القبس: الحريري يصر على الطابع العابر للطوائف لتيار المستقبل

أكدت أوساط سياسية لصحيفة "الراي" الكويتية أن "أي ارتداد على مسألة التبادل في الحقائب الوزارية تعني تعديل التوازنات وتكبيد رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ خسارة صافية على 3 مستويات هي حصر تمثيل الحريري بالدائرة السنية وهو الذي يثير ​حساسية​ كبيرة لدى الحريري الذي يصرّ على الطابع العابر للطوائف لتيار "المستقبل"، وتراجُع حصته العددية من ستة وزراء الى خمسة، إضافة الى اختلال التوازن مع جعْل تمثيله مع حزب "القوات اللبنانية" لا يتجاوز 9 وزراء".

وشكّكت أوساط سياسية مواكِبة لعملية التأليف بإمكان أن "يحدد الحريري موعداً للقاء نواب "اللقاء التشاوري"، وهم بدوا وكأنهم لا يقيمون وزناً لطرْح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ الذي يأتي في سياق مجموعة من المَخارج التي تتداعى الواحد تلو الآخر تحت وطأة القرار الكبير من "​حزب الله​" بتعليق تأليف الحكومة".