خليل: لبنان غير متجه إلى الإفلاس والإصلاحات ملحة ولا رفع للضرائب بموزانة 2019

أوضح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​ أنّ "لا تراجع عن ​سلسلة الرتب والرواتب​، فلماذا يهوّلون على الناس؟"، مؤكّدًا أنّ "​لبنان​ غير متّجه إلى الإفلاس، وأنّ الإصلاحات أصبحت ملحّة"، لافتًا إلى أنّ "إصدارات ​وزارة المال​ ما زالت تلقى الإقبال الجيّد، وإصدارات "اليوروبوند" نجحت ولا مشكلة بتسويقها".

وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّ "من الملحّ معالجة ​الدين العام​ المتراكم، لكن ليس عبر رفع الضرائب. لا رفع للضرائب في موزانة عام 2019 لسدّ العجز".

ونوّه خليل في موضوع ​العقوبات الأميركية​، إلى أنّ "​القطاع المصرفي​ ممتثل، والدولة ووزاراتها تطبّق ​القانون اللبناني​"، مستبعدًا أن "تصل العقوبات الأميركية إلى المؤسسات ​الحكومة اللبنانية​".