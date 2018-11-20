خليل: لبنان غير متجه إلى الإفلاس والإصلاحات ملحة ولا رفع للضرائب بموزانة 2019

أوضح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أنّ "لا تراجع عن سلسلة الرتب والرواتب، فلماذا يهوّلون على الناس؟"، مؤكّدًا أنّ "لبنان غير متّجه إلى الإفلاس، وأنّ الإصلاحات أصبحت ملحّة"، لافتًا إلى أنّ "إصدارات وزارة المال ما زالت تلقى الإقبال الجيّد، وإصدارات "اليوروبوند" نجحت ولا مشكلة بتسويقها".
وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّ "من الملحّ معالجة الدين العام المتراكم، لكن ليس عبر رفع الضرائب. لا رفع للضرائب في موزانة عام 2019 لسدّ العجز".
ونوّه خليل في موضوع العقوبات الأميركية، إلى أنّ "القطاع المصرفي ممتثل، والدولة ووزاراتها تطبّق القانون اللبناني"، مستبعدًا أن "تصل العقوبات الأميركية إلى المؤسسات الحكومة اللبنانية".
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