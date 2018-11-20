أكد المديرة العامة لوزارة الإقتصاد عليا عباس أن "قراراتنا جائت لتقول للمواطن أنه هو الذي له الحق بتحديد كم سيدفع لقاء اشتراك الكهرباء بحسب مصروفه، والأمر ليس جزية".
وفي حديث تلفزيوني لها، أوضحت عباس أن "العداد هو على صاحب المولد، ودفع التأمين هو فقط يستحق على المشتركين الجدد".
شكرا لقرائتكم خبر عن عباس: العداد جاء ليقول أن الاشتراك ليس جزية على المواطن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .