عباس: العداد جاء ليقول أن الاشتراك ليس جزية على المواطن

أكد المديرة العامة ل​وزارة الإقتصاد​ ​عليا عباس​ أن "قراراتنا جائت لتقول للمواطن أنه هو الذي له الحق بتحديد كم سيدفع لقاء اشتراك ​الكهرباء​ بحسب مصروفه، والأمر ليس جزية".

وفي حديث تلفزيوني لها، أوضحت عباس أن "العداد هو على صاحب المولد، ودفع ​التأمين​ هو فقط يستحق على المشتركين الجدد".