الان تتابع الحوثيون يخرقون الهدنة في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الحديدة (اليمن)- الخليج 365:

أعلن الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران خرقت الهدنة الإنسانية في الحديدة غربي اليمن.

وأكد الإعلام العسكري لوكالة 2 ديسمبر أن الميليشيا قصفت أمس الإثنين مستشفى 22 مايو في مدينة الحديدة بالسلاح الثقيل للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة رغم أنه بات بعيداً عن مسرح المواجهات.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي كثفت قصف الأحياء السكنية المحررة في الساعات الماضية، مخلفة المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين داخل مدينة الحديدة، وفي مدينة حيس، ومنطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه.

ولفت إلى أن الميليشيا لم تلتزم أصلاً بالهدنة المعلنة مساء الإثنين الماضي وقصفت صباح الجمعة الماضي، مجمع إخوان ثابت الصناعي بقذائف الهاون ما تسبب في اشتعال النيران بكثافة في كل منشآت المجمع رغم أنه بات بعيداً عن مسرح المواجهات.