شرودر يواصل قذائفه ويطالب "ميركل" بمزيد من الجرأة ضد "ترامب"

وكان شرودر قد شغل الرأي العام الألماني خلال اليومين الماضيين في أعقاب تصريحات تليفزيونية عدة انتقد فيها سلوك السفير الأمريكي لدى برلين، ريتشارد جرينيل، واصفًا إياه بجنرال محتل، لا دبلوماسي يفترض فيه الالتزام بالأعراف السياسية ومن ثم احترام سيادة الدول.
ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن مصادر بوزارة الخارجية الاتحادية، قولها: إنّ برلين وميركل شعرتا بحرجٍ كبيرٍ جراء تصريحات شرودر، وبخاصة أنها تتزامن مع توتر واضح في العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة على خلفية تأييد الأولى للاقتراح الفرنسي بتأسيس جيش أوروبي موحَّد يكون عوضًا عن حلف الناتو الذي يخضع للهيمنة الأمريكية.
غير أنّ شرودر عاد ليؤكد لـ"بيلد" على هشاشة سياسة بلاده الخارجية، مشددًا على أنها ترسخ للتبعية الأمريكية، قبل أن يطالب ميركل بمزيدٍ من الجرأة في التعامل مع واشنطن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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