أكد وزير الخارجية عادل الجبير، أن العدالة ستتحقق لا محالة فيما يتعلق بقضية جمال خاشقجي ، قائلا: من يريد تحقيق العدالة فليقدم ما يملك للقضاء السعودي. وقال الجبير في تصريحاته للشرق الأوسط: تحقيق العدالة في قضية خاشقجي مطلب سعودي قبل أن يكون مطلبا دوليا. وأضاف وزير الخارجية: نأمل من الجانب التركي تزويد النيابة بالأدلة ليتم إحالتها للمحكمة. وشدد الجبير في تصريحاته على أن: الملك وولي عهده خط أحمر ولن نسمح بالمساس بهما.



كانت هذه تفاصيل خبر بشأن خاشقجي.. الجبير: الملك وولى عهده "خط أحمر" ولن نسمح بالمساس بهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.