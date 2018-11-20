قرار جديد من الملك سلمان بشأن سجناء تبوك والديون.. تعرف على التفاصيل

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن هذا القرار جاء ذلك بمناسبة زيارة الملك سلمان التي يقوم بها إلى منطقة تبوك.
يذكر أن العاهل السعودي أجرى عدة زيارات منذ مطلع الشهر الجاري لعدد من المناطق السعودية، وجه فيها بإطلاق سراح سجناء، مع افتتاح العديد من المشاريع التنموية بهذه المناطق.
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