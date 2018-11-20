قرار جديد من الملك سلمان بشأن سجناء تبوك والديون.. تعرف على التفاصيل

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة تبوك في قضايا حقوقية، وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم علي مليون ريال وثبت إعسارهم شرعا، مع تسديد المبالغ المترتبة عليهم.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن هذا القرار جاء ذلك بمناسبة زيارة الملك سلمان التي يقوم بها إلى منطقة تبوك.

يذكر أن العاهل السعودي أجرى عدة زيارات منذ مطلع الشهر الجاري لعدد من المناطق السعودية، وجه فيها بإطلاق سراح سجناء، مع افتتاح العديد من المشاريع التنموية بهذه المناطق.

