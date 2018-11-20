هاشتاج سعودي يفضح أكاذيب أردوغان بقضية خاشقجي

دشن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج "هات الأدلة يا أردغان"، وذلك بعد التصريحات التي أطلقها عادل الجبير، وزير الخارجية السعودية عن قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقال منصور الخميس، الإعلامي السعودي، "انتبهوا يريدون تشتيت المغردين عن دعم تصريحات الجبير وموقف المملكة من الأدلة التي تزعم تركيا أنها بحوزتها وسيخرجون بأخبار عاجلة كاذبة بالتعاون مع إعلام الظل الرخيص مثل رويترز وواشنطن بوست وغيرها لا تلتفتوا لهم وركزوا على موقف المملكة فقط فقط فقط".

وقال بدر العامر، الباحث السياسي، "أبد أبد ما ودنا نتعبك ، ارسلها بي دي اف وملفات صوتية .. والا حطها بفلاشه مع زاجل".