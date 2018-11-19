أعلتن وزير ​الخارجية الفرنسية​ ​جان إيف لو دريان​، "أنّنا سنتّخذ قريبًا جدًّا قرارًا بشأن فرض عقوبات بخصوص مقتل الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية فرنسا: سنتخذ قريبا جدا قرارا بشأن فرض عقوبات بخصوص مقتل خاشقجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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