وفد من حزب الله يجول على الفعاليات العلمائية في صيدا مهنئا بذكرى المولد النبوي الشريف

جال وفد من ​حزب الله​ برئاسة مسؤول منطقة صيدا ​الشيخ زيد ضاهر​، على الفعاليات العلمائية في ​مدينة صيدا​، مقدماً التهاني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وشملت الجولة سماحة ​العلامة الشيخ عفيف النابلسي​، رئيس "مركز المفتي جلال الدين الثقافي" الشيخ احمد نصار، وقيادة جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، رئيس تيار النهضة الوحودوي الشيخ غازي حنينه، سماحة القاضي الشيخ احمد الزين، مفتي صيدا الجعفري ​الشيخ محمد عسيران​، أصحاب الفضيلة في ​مجلس علماء فلسطين​ في لبنان، أصحاب الفضيلة في الهيئة الإسلامية الفلسطينية للرعاية والإرشاد، مفتي صيدا واقضيتها ​الشيخ سليم سوسان​، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة ​الشيخ ماهر حمود​ و ​الشيخ حسام العيلاني​. وكانت الجولة مناسبة للتباحث في القضايا اللبنانية والتي تهم المنطقة وخاصة موضوع تشكيل الحكومة.

ومن جهته هنأ المفتي سوسان الوفد بحلول المولد النبوي الشريف وشدد على دور المقاومة في مواجهة "اسرائيل" و هنأ المقاومة الفلسطنية على العمل البطولي في ​قطاع غزة​.

كما هنأ رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود الوفد بالذكرى الشريفة وقال تأتي ذكرى مولد الرسول هذا العام مع تطورات في مواجهة الارهابين والتكفيريين الذين شوهوا صورة الاسلام ونحن نتفاءل في هذه الذكرى العظيمة ان يفتح باب جديد للخير في هذه الامة وأننا نفخر بإنجازات المقاومة في لبنان و في فلسطين.