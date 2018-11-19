مصادر دبلوماسية توقعت عبر "الجمهورية" ولادة الحكومة نهاية الشهر الحالي

توقّعت مصادر دبلوماسية غربية في بيروت عبر صحيفة "الجمهورية" "ولادة ​الحكومة​ الجديدة في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي"، مؤكدة أن "بعض العواصم الغربية والفاعلة، أسدت قبل أيام نصيحة الى المسؤولين المعنيين بوجوب الإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق الحكومي".

ولفتت المصادر الى أن "المعنيين بتأليف الحكومة، سيحلّون عقدة تمثيل سنّة ​8 آذار​ باختيار أحدهم وزيراً يُحتسب من حصّة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، من دون أن يترتب عليه في المقابل تقديم وزير مسيحي من حصّته لرئيس الحكومة المكلّف ​سعد الحريري​، بحيث تبقى هذه الحصّة معطوفة على حصّة "التيّار الوطني الحرّ" 11 وزيراً"، مشيرة الى أن "الحريري، الذي عليه ان يختار أحد النواب السنّة وزيراً، ما زال يرفض هذا الأمر حتى الآن".

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