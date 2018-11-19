طقس اليوم.. شبورة صباحية والعظمى في القاهرة 25

محمد اسماعيل - القاهرة - (مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على باقي الأنحاء نهارًا بارد ليلًا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية، صباحًا على شمال البلاد وأن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 25

شبين الكوم 16 25

طنطا 14 24

دمنهور 14 24

الإسكندرية 14 25

بلطيم 14 24

مطروح 14 25

السلوم 13 23

سيوة 12 25

بورسعيد 17 25

دمياط 17 24

الزقازيق 15 25

الإسماعيلية 13 26

السويس 14 25

العريش 12 24

رفح 14 24

رأس سدر 15 25

نخل 07 25

نويبع 20 26

طابا 18 25

كاترين 07 22

الطور 14 25

شرم الشيخ 20 29

الغردقة 18 29

مرسى علم 18 28

الفيوم 13 25

بني سويف 13 25

المنيا 11 25

أسيوط 12 26

سوهاج 12 26

قنا 12 27

الأقصر 12 28

أسوان 14 29​