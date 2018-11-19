تفاصيل اجتماع مغلق لوزير التعليم في البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

كشف النائب عبدالرحمن برعي، عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، تفاصيل اجتماع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المغلق في البرلمان أمس الأحد.

وقال برعي لـ"مصراوي"، إن الوزارة أعدت مناهج تعليمية لتلاميذ KG، والصف الأول الابتدائي على أعلى مستوى، يفوق التي كانت عليه في الماضي بمراحل، موضحًا أن أعضاء اللجنة أبدوا تفاؤلهم بمشروع التطوير، معتبرين أنه مشروع حقيقي، وأن هناك مزايدات على الوزير.

وأضاف، أن الوزير نفى المغالطات حول حصول الوزارة على 2 مليار جنيه من ميزانية هيئة الأبنية التعليمية، مؤكدًا أن ما حصلت عليه الوزارة مجرد سلفة من وزارة المالية، ليس لها علاقة بميزانية الأبنية التعليمية، الأمر الذي أكده اللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية.

وأوضح عضو لجنة التعليم، أن الوزير أكد أن طلاب الصف الأول الثانوي سيؤدون امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الحالي تحريريًا بدون تابلت، مضيفًا أنه الوزارة ستبدأ في توزيع التابلت خلال أيام على مدن القناة الثلاثة السويس وبورسعيد، والإسماعيلية، كتجربة، نظرًا لقلة عدد الطلاب هناك.

تابع: "الوزير أكد أنه سيتم لأول مرة توزيع دليل التقويم للطلاب الصف الأول الثانوي يتضمن 600 صفحة، يشرح للطلاب النظام الجديد للثانوية العامة، ويقدم نماذج للامتحانات، وكذلك توزيع دليل التقويم على المعلمين لأول مرة".

وأضاف: "كما تم التطرق إلى الحديث عن قانون التعليم الجديد وضرورة مراعاة الجانب الأدبي قبل المادي للمعلمين، وعدم تحويل المعلم إلى النيابة الإدارية، ويتم إحالته لمجلس رقابي بكل إدارة ومديرية، وإذا تطلب الأمر تحويله للنيابة يكون من خلال اثبات وقائع فجة"، إضافة إلى وضع قانون جديد للثانوية العامة، يتماشى مع النظام الجديد للثانوية العامة، مع مراعاة إعادة النظر في نظام الثلاث سنوات للثانوية لعدم المشقة على أولياء الأمور والطلاب.

فيما قالت النائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الوزير طمأن أولياء الأمور، بأن الوزارة ستضع النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الأول الثانوي خلال ساعات على موقع الوزارة، وسيتم توزيعه على المديريات التعليمية.

واستضافت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة سامي هاشم، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي؛ لعرض رؤيته حول منظومة التعليم وسُبل تطويرها، وسبل التعاون مع اللجنة والرد على استفسارات النواب.

وأضافت بكري لـ"مصراوي"، أن الوزير عرض رؤيته حول منظومة التعليم، "أطلعنا على نماذج من الكتب الدراسية لتلاميذ "kg2، kg2" والصف الأول الابتدائي، إضافة إلى دليل تقويم للمعلم وآخر لأولياء الأمور.

وأوضحت بكري، أن الوزير أشار إلى أن الحكومة تعد مشروع قانون خاص "وقف التعليم"، بمشاركة عدد من الوزارات المعنية منها المالية والتخطيط، سيتم إحالته للبرلمان عقب الانتهاء منه، موضحة أنه سيتم مناقشته بمشاركة وعقد جلسات موسعة داخل بلجنة التعليم.

وأضافت بكري، أن مشروع وقف التعليم، سيساهم في حل المشاكل المادية للمعلمين ورواتبهم، كما سيساهم في حل مشكلة الكثافة وبناء فصول للطلاب.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن كتاب التربية الدينية للصف الأول الابتدائي بنظام التعليم الجديد، لا يوجد عليه أي اعتراضات، مشيرًا إلى أنه يعد إنجازًا لم يحدث من قبل.

وأضاف الوزير، أنه يجري تصميم شخصيات كرتونية للرموز بمادة التربية الدينية، تعرض على الطلاب في شكل "فيديو" لإيصال المعلومة.

ولفت إلى أن التركيز على فكرة القيم والأخلاق المشتركة بين الأديان، من خلال مادة التربية الدينية.

وأضاف شوقي، أن الوزارة ستنظم تدريبًا مكثفا لمعلمي مادة الدين الإسلامي، والدين المسيحي، الشهر المقبل، في قاعة واحدة، لمشاركة فكرة القيم والأخلاق.

وأكد شوقي، أنه لأول مرة في مصر، تكون حقوق ملكية المناهج المقدمة للطلاب خاصة بوزارة التربية والتعليم، وليس لمؤلفين خارجيين: "الأعوام السابقة المناهج لم تكن ملكنا وكان من حق المؤلف يبيعها لأي دولة أو دار نشر".