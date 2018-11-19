أبرزها محاكمة المتسبب في مصرع زوجي "كوبري صفط".. نشرة المحاكمات القضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (مصراوي):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الاثنين، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "مصراوي" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

* محاكمة 304 متهمين بقضية محاولة "اغتيال النائب العام المساعد"

تستكمل المحكمة العسكرية، اليوم الاثنين، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

* محاكمة سائق تسبب في مصرع زوجين بصفط اللبن

تنظر محكمة جنح بولاق الدكرور، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة قائد السيارة المتسبب في سقوط جزء من سور كوبري صفط اللبن، ببولاق الدكرور، على رجل وزوجته ما أدى لوفاتهما.

* محاكمة 30 متهما في قضية "أحداث عنف المطرية"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الاثنين، محاكمة 30 متهمًا في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015.

* الجنايات تستمع للمرافعة في محاكمة المتهمين بالاعتداء على "كمين المنوات"

تستمع الدائرة 11 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين، للمرافعة في محاكمة المتهمين بقتل أفراد شرطة المنوات بالبدرشين في القضية رقم 699 لسنة 2017 حصر أمن الدولة.