حدث ليلًا| رسائل البابا للرئيس.. ورد اتحاد الكرة على إيقاف كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - (مصراوي):

شهد ليل أمس الأحد وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث الهامة، على الصعيدين المحلي والدولي، منها رسائل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للرئيس عبدالفتاح السيسي وتهنئته بعيد ميلاده، بالإضافة إلى إعلان الحوثيون وقف هجماتهم ضد التحالف العربي.

البابا تواضروس يوجه رسالة للرئيس السيسي في عيد ميلاده (فيديو)

وّجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد ميلاده قائلًا: "كل سنة وأنت طيب، ومصر كلها بخير وفي تقدم ونمو وفي صورة مبهرة أصيلة لشعب مصر، والقيادة السياسية بقيادة الرئيس والحكومة المصرية، والبرلمان وكل المسؤولين بيعملوا على أن تكون موجودة".

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"العادلي" وقيادات بالداخلية يؤدون واجب العزاء في الشهيد ساطع النعماني

أدى اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق وعدد من قيادات وزارة الداخلية، واجب العزاء مساء اليوم الأحد، في الشهيد العميد ساطع النعماني، نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بمسجد الشرطة في التجمع الخامس.

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وزير قطاع الأعمال لـ"مصراوي": نتوقع طرح الشرقية للدخان قبل نهاية العام

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إنه من المتوقع تنفيذ طرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، قبل نهاية العام الجاري.

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مستشار "التموين" يعلن موعد عودة المحذوفين وبطاقات التموين الموقوفة

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إنه يمكن للمواطنين تحديث وتعديل بيانات البطاقات التموينية من خلال تقديم تظلمات، مشيرًا إلى أن موعد نتيجة عودة المحذوفين والبطاقات الموقوفة خلال أسبوعين من تقديم التظلم.

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أول تعليق لطالبة أسيوط المعتدى عليها بعد علاجها وعودتها إلى مدرستها - فيديو

وجهت نورا يوسف، الشكر إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، الذي اصطحبها صباح اليوم إلى مدرستها الابتدائية بمركز ساحل سليم بأسيوط، في أول يوم دراسي لها بعد عودتها من رحلة العلاج، حيث أصيبت في عينها نتيجة اعتداء أحد المدرسين عليها.

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والدة الصيدلي المقتول في السعودية: "ماليش غيره.. ابني ماحدش رحَمه" - فيديو

كشفت الحاجة آمال سيد علي، والدة أحمد طه، الصيدلي المصري المقتول في السعودية، عن سبب قتله في أثناء أداء عمله بإحدى الصيدليات الكبرى في مدينة جازان.

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نقيب الصيادلة: نتكفل بجميع مصروفات جنازة وعزاء الصيدلي المقتول بالسعودية

قال الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، إنه تم تخصيص سيارة من النقابة لنقل جثمان الدكتور أحمد طه، الذي تعرض لاعتداء بمنطقة جازان، عقب وصول جثمانه من السعودية.

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مصر تتقدم بطلب لاستضافة مكتب إقليم شمال إفريقيا للمنظمة المتحدة للمدن الإفريقية

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن تقدم مصر بطلب لاستضافة مكتب إقليم شمال أفريقيا بالقاهرة، للمنظمة المتحدة للمدن والحكومات المحلية الأفريقية،على أن يكون جاهزاً للاستضافة مع مطلع عام 2019، بعد التنسيق مع عدد من قيادات المنظمة، وعدد من الوفود الأفريقية والعربية الشقيقة.

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الحوثيون يعلنون وقف الهجمات على دول التحالف العربي بقيادة السعودية

أعلن الحوثيون في اليمن، وقف الهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ على دول التحالف العسكري المناوئ لهم بقيادة السعودية، في استجابة لطلب من منظمة الأمم المتحدة، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

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ترامب يفكّر في استبدال خمسة من كبار المسؤولين في إدارته

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية بثّت أمس الأحد، أنّه يفكّر في استبدال ما يصل إلى خمسة من كبار مستشاريه، إلا أنّه أكّد أنّ إدارته "تسير على أفضل حال".

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أصالة تطرح "المصطفى" احتفالا بمولد النبي الكريم

طرحت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، الأغنية الدينية "المصطفى" احتفالا بمولد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

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بالفيديو.. أحمد حلمي عن منى زكي: "كنت بحبها من غير ما تعرف"

يحتفل الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي بعيد ميلادهما الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام.

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مايا وهلا شيحة في كواليس "صاحبة السعادة"

نشرت مايا شيحة شقيقة الفنان حلا شيحة صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت برفقة شقيقتها رشا شيحة من كواليس تسجيل حلقة شقيقتهن حلا شيحة في برنامج "صاحبة السعادة" والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس حصريًا على قناة "dmc".

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مصدر في الأهلي لـ"مصراوي": الإدارة لم تصدر أي قرارات بشأن قطاع الكرة

نفى مصدر بالأهلي، ما تردد عن اتخاذ إدارة النادي قرارات جديدة، خلال الساعات القليلة الماضية.

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زيزو يتحدث عن العودة لمصر ومفاوضات الأهلي والزمالك

أكد أحمد سيد الشهير بزيزو، لاعب موريرينسي البرتغالي، إنه لا يرغب في العودة لمصر حاليا، في ظل حرصه على استكمال مسيرة الاحتراف الخارجي.

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اتحاد الكرة: كارتيرون كان يستحق الإيقاف بسبب أزمة نهائي إفريقيا

قال أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، إنه لا صحة لما تردد عن صدور بيان في أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأحمر كان يستحق الإيقاف.

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