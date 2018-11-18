"أوراسكوم" تودع مشروع إعلان عرض شراء حصة من "ثروة" بالرقابة المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى عيد:

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان اليوم الأحد، إن شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة أودعت بالهيئة اليوم مشروع إعلان عرض شراء اختياري لشراء حصة غير حاكمة من أسهم شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

وأضافت الهيئة أن مشروع الإعلان تضمن حالتين أولاهما الاستحواذ على نحو 216 مليون سهم تمثل 30% من أسهم رأسمال شركة ثروة كابيتال بسعر نقدي 7.36 جنيه للسهم.

وذكرت الهيئة أن الحالة الثانية شملت الاستحواذ على نحو 144 مليون سهم بحد أدنى تمثل نسبة 20%، وحتى أقل من نحو 216 مليون سهم أي أقل من نسبة 30% من أسهم رأسمال شركة ثروة كابيتال بسعر نقدي 6.62 جنيه للسهم.

ويحق لمقدم العرض قبول أو رفض الأسهم المعروضة من المساهمين الراغبين في البيع إذا كانت أقل من 20% والتي تمثل نحو 144 مليون سهم، بحسب البيان.

وقالت الهيئة إنها تدرس حاليا عرض الشراء وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92.

وبدأت البورصة، في منتصف الشهر الجاري التداول على سهم شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، لتصبح الشركة رقم 226 ضمن الشركات المكونة للسوق الرئيسي في مصر.

وتأسست ثروة كابيتال في عام 2001، وهي حاليا إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات التمويل للأفراد في مصر. وتقدم الشركة حلولا تمويلية للمستهلكين.