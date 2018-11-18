ريهام عبد الله
فى انتصار جديد للصحافة والدستور فى الولايات المتحدة الأمريكية فى مواجهة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ألزم القضاء الأمريكى البيت الأبيض بإعادة تصريح اعتماد الصحفى فى شبكة CNN، جيم أكوستا، الذى سحبته الأجهزة الأمنية، بعد خلاف ترامب.
وشهدت عودة أكوستا إلى البيت الأبيض حفاوة شديدة، فى دليل كبير على انتصاره على رئيس الدولة العظمى فى العالم، إذ كانت الكاميرات والصحفيين فى انتظار جيم أكوستا، بعد عودته للبيت الأبيض لممارسة نشاطه، وتأدية واجبات عمله.
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كانت هذه تفاصيل خبر رجع غصب عنه.. شاهد لحظة عودة مراسل CNN للبيت الأبيض رغما عن ترامب.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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