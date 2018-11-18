وزير الاستخبارات الإسرائيلي: لا يوجد حل سياسي مع غزة

أكد وزير الاستخبارات الإسرائيليّ ​يسرائيل كاتس​، في حديث صحفي، أنه "لا يوجد حل سياسي مع غزة وعلى إسرائيل أن تستعيد الردع الذي تآكل"، مشيراً إلى أن "وزارة الدفاع يجب أن تكون بيد أحد وزراء حزب "الليكود" بحسب تقديران نتانياهو".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، قد أكد في مستهل اجتماع للحكومة الإسرائيلية، أن "إسرائيل تمر بمرحلة أمنية حساسة وليس من الأفضل التوجه إلى ​انتخابات​"، مذكراً بما حصل عند الإطاحة بالحكومة عام 1990 وما سببه ذلك من ​اتفاقية أوسلو​ والإنتفاضة.

وبدأت الأزمة السياسية في إسرائيل عقب تقديم وزير الدفاع ​أفيغدور ليبرمان​ استقالته اعتراضاً على اتفقاق وقف ​إطلاق النار​ بين الحكومة و​الفصائل الفلسطينية​ في غزة بعدما أطلفت الفصائل 500 ​صاروخ​ خلال يوم واحد استطاعت إسرائيل إسقاط 100 واحد منها.