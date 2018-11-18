المبعوث الأميركي لأفغانستان: نأمل في التوصل لاتفاق سلام مع طالبان

أكد المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل في حديث للصحفيين، أننا "نأمل في التوصل لاتفاق سلام مع حركة "طالبان" بحلول شهر نيسان المقبل". ولفت إلى أنني "لا أزال متفائلا بحذر ومفعما بالأمل بشأن المحادثات".
ومن المقرر أن تجري انتخابات رئاسية في أفغانسات في 20 نيسان 2019. وعقد المتنازعون في أفغانستان لقاءات في موسكو لبحث عملية السلام في البلاد بمشاركة "طالبان" للمرة الأولى.
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