الأناضول: مسلحون يغتالون ضابطاً أمنيا في محافظة عدن

ذكرت وكالة "الأناضول" أن ثلاثة مسلحين يستغلون ​سيارة​ أطلقوا وابلا من الرصاص على نائب قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين جنوب ​اليمن​ العميد فهد حسين غرامة اثناء خروجه من منزله بمدينة "إنما السكنية" ب​محافظة عدن​، وأردوه قتيلاً على الفور.

ولفتت الوكالة إلى أن ​إطلاق النار​ أدى ايضا إلى إصابة 6 طالبات واحدى المعلمات بإصابات مختلفة، أثناء تواجدهن أمام بوابة مدرستهن المجاورة لمنزل "غرامة".

وأوضحت أنه تم اسعاف الطالبات ومعلمتهن، اثنتان منهن حالتهن خطيرة إلى احدى ​المستشفيات​ القريبة، فيما لاذ الجناة بالفرار إلى جهة غير معلومة.