الأناضول: مسلحون يغتالون ضابطاً أمنيا في محافظة عدن

ذكرت وكالة "الأناضول" أن ثلاثة مسلحين يستغلون سيارة أطلقوا وابلا من الرصاص على نائب قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين جنوب اليمن العميد فهد حسين غرامة اثناء خروجه من منزله بمدينة "إنما السكنية" بمحافظة عدن، وأردوه قتيلاً على الفور.
ولفتت الوكالة إلى أن إطلاق النار أدى ايضا إلى إصابة 6 طالبات واحدى المعلمات بإصابات مختلفة، أثناء تواجدهن أمام بوابة مدرستهن المجاورة لمنزل "غرامة".
وأوضحت أنه تم اسعاف الطالبات ومعلمتهن، اثنتان منهن حالتهن خطيرة إلى احدى المستشفيات القريبة، فيما لاذ الجناة بالفرار إلى جهة غير معلومة.
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