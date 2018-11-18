محطات التعاون ومصر للبترول تطرح بنزين 95 المحسن بداية ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السيد ووكالات:

قال طارق الملا وزير البترول، إن شركتي مصر للبترول والتعاون للبترول ستطرحان بنزين 95 الجديد المحسن في محطات التموين التابعة لهما، بداية ديسمبر المقبل، تحت الاسم التجاري "مصر إكسترا 95"، و"بريميوم 95".

وأضاف الوزير خلال موتمر صحفي اليوم الأحد للإعلان عن استضافة مصر مؤتمر التعدين العربي الخامس عشر، والذي ينعقد تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الشركتين ستطرحان البنزين الجديد أسوة بالشركات التي طرحت المنتج في فبراير الماضي.

وذكر الوزير أن طرح الشركتين للوقود المحسن يرفع إتاحة هذا النوع من الوقود في نحو 90 محطة وقود بمصر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الإقبال على "بنزين 95" الجديد ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الماضية حتى وصل إلى 500%، حيث يعمل المنتج الجديد على تحسين أداء المحركات والحفاظ عليها ورفع كفاءتها، كما يقلل من استهلاك السيارات من الوقود مقارنة باستخدام الأنواع الأخرى من البنزين.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت خلال فبراير الماضي، طرح منتج جديد من البنزين باسم بنزين "95 سوبر بلس" الجديد، لشركتي موبيل وتوتال، بنفس سعر منتج بنزين 95.

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