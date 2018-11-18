أسعار الذهب اليوم الأحد 18 نوفمبر 2018

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٠ ص
استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، في السوق المحلي، إذ سجل عيار 21 نحو 608 جنيهات، وسجل عيار 24 نحو 695 جنيها، كما سجل عيار 18 نحو 521 جنيها، في حين سجل عيار 14 نحو 405 جنيهات، وبلغ سعر جنيه الذهب نحو 4 آلاف و880 جنيها، في حين سجل سعر الأوقية نحو1222 دولارا. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر ليسجل نحو 2.631 مليار دولار، في نهاية شهر أكتوبر الماضي، في مقابل نحو 2.545 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وعلى أساس شهري، ارتفعت مساهمة الذهب في أكتوبر الماضي بنسبة بلغت نحو 3.3%، بما يعادل نحو 86 مليون دولار بالمقارنة بشهر سبتمبر 2018. اقرأ أيضا: الحياة تعود لأسواق الذهب..و«شبكة العروسة» السبب وكشف المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية عن سيطرة 10 دول على 99.8% من صادرات مصر
وعلى أساس شهري، ارتفعت مساهمة الذهب في أكتوبر الماضي بنسبة بلغت نحو 3.3%، بما يعادل نحو 86 مليون دولار بالمقارنة بشهر سبتمبر 2018.
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وكشف المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية عن سيطرة 10 دول على 99.8% من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة بقيمة 1.201 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى، إذ سيطرت على نسبة 83.1% من إجمالي صادرات الحُلى والأحجار الكريمة بقيمة مليار دولار.
وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 4% خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2018.
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