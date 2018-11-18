انت الان تتابع تيريزا ماي: لا بديل عن خطتي حول «بريكست» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٥٤ ص
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأحد، أنها لا ترى بديلا عن خطتها لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، موضحة: "أنه في حال رفض أعضاء البرلمان الاتفاق، فسوف يعيدونا ببساطة إلى نقطة البداية، ما يعني المزيد من الانقسام وعدم اليقين والفشل في تحقيق نتيجة تصويت الشعب البريطاني"، وذلك بحسب مقال نشرته في صحيفة "ذا صن" البريطانية، وكتبت: "في هذا الأسبوع، وبعد ألف ساعة من المباحثات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، توصلنا إلى لحظة مهمة لبلدنا".
وأضافت ماي أنها تمكنت من الاتفاق على "شروط مفصلة" للخروج، وكذلك على "الشروط العامة" للعلاقات المستقبلية، قائلة: "لا توجد خطة بديلة على الطاولة، لا يوجد نهج مختلف يمكن أن نتفق مع الاتحاد الأوروبي عليه، الخطة التي قمت بإعدادها هي المناسبة لبلدنا والبرنامج الوحيد الذي سيعمل".يذكر أن المملكة المتحدة قد
وأضافت ماي أنها تمكنت من الاتفاق على "شروط مفصلة" للخروج، وكذلك على "الشروط العامة" للعلاقات المستقبلية، قائلة: "لا توجد خطة بديلة على الطاولة، لا يوجد نهج مختلف يمكن أن نتفق مع الاتحاد الأوروبي عليه، الخطة التي قمت بإعدادها هي المناسبة لبلدنا والبرنامج الوحيد الذي سيعمل".
يذكر أن المملكة المتحدة قد اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي، حسب استفتاء قامت به في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج، وتزامنا مع الذكرى الثانية لاستفتاء خروج لندن، قام آلاف من المتظاهرين بالخروج لإعادة التصويت، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة البريطانية.
وتجاهد "ماي" لإنقاذ مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي وذلك بعد استقالة وزير الشؤون "بريكست" ووزراء آخرين.
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