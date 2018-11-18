انت الان تتابع مقتل 17 طفلا من عائلات داعش في غارات بسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٣ ص

داعش

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 36 شخصا على الأقل من أفراد عائلات مسلحي تنظيم داعش الإرهابي جراء غارات نفذها التحالف الدولي بقيادة أمريكيا على آخر جيب تحت سيطرة التنظيم شرقي سوريا، وذلك في الوقت الذي نفي فيه التحالف أمس صحة التقارير التي تحدثت عن إصابة مدنيين في هذه الغارات، مضيفا أن 17 طفلا من عائلات التنظيم قتلوا في هذه الغارات التي استهدفت قرية أبو الحسن الواقعة قرب بلدة هجين في دير الزور، وذلك وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم الأحد.

اقرأ أيضا| هل نشهد تحالفا قريبا بين «داعش» و«القاعدة»؟وكثف التحالف الدولي منذ مطلع شهر نوفمبر الجاري وتيرة استهدافه لهذا الجيب، ما تسبب بمقتل العشرات من أفراد عائلات التنظيم. ومني التنظيم خلال العامين الماضيين بهزائم متلاحقة في سوريا، ولم يعد يسيطر سوى على جيوب محدودة في أقصى محافظة دير الزور وفي البادية